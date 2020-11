Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando habe erstklassige Q3-Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei um fast 22 Prozent auf 1,85 Mrd. Euro gestiegen. Die Zahl der User sei um rund ein Fünftel auf 35,6 Millionen gewachsen. Angesichts der Größe des gesamten europäischen Modemarktes wirke das alles aber noch sehr bescheiden.Zalando mische die Modebranche in Rekordzeit auf. Die Analysten seien sich sicher: Das starke Wachstum sei keine coronabedingte Ausnahmeerscheinung. Im kommenden Jahr gehe es weiter kräftig aufwärts - der Umsatz solle auf 9,3 Mrd. Euro zulegen.Trotzdem würden manche Börsianer Zalando inzwischen für zu teuer halten. Die Marktkapitalisierung sei auf 22,4 Mrd. Euro gestiegen - ergebe ein Umsatzmultiple von 2,4.Damit ergebe sich ein Gesamtvolumen von 662 Mrd. Euro. Bislang sei der Online-Modehändler erst bei einem Anteil von 1,4 Prozent angekommen.Angesichts des Potenzials, das der Markt noch bietet, ist Zalando an der Börse noch ein Schnäppchen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR bleibe für seine Empfehlung vom März (Performance: 170 Prozent) bullish. (Analyse vom 05.11.2020)