Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

98,38 EUR +1,63% (10.09.2021, 15:31)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

98,38 EUR +0,92% (10.09.2021, 15:17)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (10.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zu kaufen.Auf einer hohen Vorjahresbasis habe Zalando trotz der Lockerung von Corona-Maßnahmen und der Öffnung des stationären Einzelhandels dynamisch wachsen können. Die Corona-Pandemie habe dem Plattformgeschäft, einem der wesentlichen Wachstumstreiber des Konzerns, einen immensen Schub verliehen. Immer mehr Marken und Händler hätten sich der Zalando-Plattform über das Partnerprogramm angeschlossen. Entsprechend habe das Bruttowarenvolumen (GMV) um 40,0% auf EUR 3.787,8 Mio. zugelegt. Dabei habe das GMV des Partnerprogramms in H1 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt werden können.Die Konzernerlöse hätten in H1 um 34,3% auf EUR 2.733,1 Mio. angezogen. Um die Nachfrage trotz der Öffnung des stationären Einzelhandels weiter zu stimulieren, hätten Investitionen in personalisiertes Marketing zu einer deutlichen Ausweitung der Marketingkosten geführt. Vor allem aber habe das Unternehmen Kunden halten können, die während des ersten Lockdowns 2020 erstmals bei Zalando bestellt hätten. Mit Wirkung zum 20. September werde Zalando in den auf 40 Mitglieder erweiterten DAX aufgenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: