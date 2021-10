Zalando findet damit nur noch einen Platz auf der Watchlist, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

76,80 EUR -0,75% (07.10.2021, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

76,64 EUR -0,36% (07.10.2021, 15:55)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Betreibers der Online-Plattform für Mode Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die negativen Schlagzeilen um Europas größten Online-Modehändler würden einfach nicht abreißen. Nun würden sich auch noch die Analysten der Investmentbank Baader zu Wort melden - nicht gerade zur Freude der Anleger.Am Dienstag schien es so, als seien endlich alle negativen Schlagzeilen eingepreist, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Zur Spitze sei es für die Zalando-Aktie 2,75 Prozent nach oben gegangen und das Papier habe fast die 80-Euro-Marke geknackt. Die Freude sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen und alle Gewinne seien nur einen Handelstag später wieder abgegeben worden.Im anhaltenden Abwärtstrend gerate nun die Unterstützungsmarke bei 76 Euro in den Fokus. Die Meldung der Baader Bank, dass Zalando von der Liste der "Top-Stock-Ideas" gelöscht werde, habe der Aktie am Mittwochmittag den finalen Stoß über die Marke gegeben. Sollte sie nachhaltig unterschritten werden, wären charttechnisch erst 65 und dann sogar 60 Euro denkbar.Die anhaltend schwache Modenachfrage, die Öffnung des Einzelhandels in vielen Ländern Europas und weitere Negativ-Schlagzeilen würden die Zalando-Aktie unverändert unter Druck setzen.Am Montag habe "Der Aktionär" bereits mitgeteilt, dass die Aktie unter den Stoppkurs gefallen sei und somit nicht länger auf der Empfehlungsliste stehe. Weitere Kursverluste seien momentan charttechnisch wahrscheinlicher als ein schneller Rebound.