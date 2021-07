Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

104,85 EUR +1,16% (07.07.2021, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

104,75 EUR +1,50% (07.07.2021, 16:10)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (07.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando auf Rekordhoch, die Aktien von Boozt und Global Fashion Group, ebenfalls laufende Empfehlungen des "Aktionärs", kurz davor: Der Online-Modehandel sei wieder Top-Thema an der Börse. Für einen Einstieg sei es noch nicht zu spät, denn auch nach Corona werde die Nachfrage bei den Anbietern weiter steigen.Zalando, Boozt und GFG würden derzeit fast im Gleichschritt nach oben marschieren. Fundamental gehe die Rally absolut in Ordnung. Mode sei einer der Bereiche, die in den kommenden Jahren online am stärksten zulegen würden: Der weltweite Umsatz werde laut Statista bis 2025 auf 858 Mrd. Euro steigen. 2021 würden es geschätzt 651 Mrd. Euro sein.Angesichts dieses Volumens würden sich Unternehmen Zalando, GFG oder Boozt mit insgesamt 12 Mrd. Euro Umsatz für 2021 noch in den Kinderschuhen befinden. Der Vertrieb verschiebe sich dabei rasant in Richtung Internet. Laut KPMG werde 2025 in Deutschland 40% der Kleidung (29 Mrd. Euro) online verkauft. 2030 werde es voraussichtlich die Hälfte (39 Mrd. Euro) sein. 2015 habe der Online-Anteil bei gerade einmal 1% gelegen.Die Investmentstory von Zalando, Boozt und GFG ist noch längst nicht ausgereizt. Alle drei Werte würden ein Kauf bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link