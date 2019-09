XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

46,15 EUR +2,69% (05.09.2019, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

46,15 EUR +2,60% (05.09.2019, 14:10)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (05.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Nicht zu bremsen! AktienanalyseZalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) schwimmt weiter auf der Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank eines starken Kundenzuwachses hätten die Erlöse im zweiten Quartal um ein Fünftel auf knapp 1,6 Mrd. Euro zugelegt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe sich von 94 auf 101,7 Mio. Euro verbessert. Zalando werde daher für das Gesamtjahr etwas mutiger: So solle das EBIT nun in der oberen Hälfte der Spanne von 175 bis 225 Mio. Euro landen. Das Umsatzplus solle rund um das untere Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent liegen. Zuvor habe es geheißen, es solle das untere Ende erreichen.Anleger hätten begeistert reagiert: Die Zalando-Aktie sei zweistellig nach oben geschossen und habe mit 48,31 Euro den höchsten Wert seit Mitte 2018 erreicht. Zwar hätten anschließend Gewinnmitnahmen eingesetzt, der seit Beginn des Jahres laufende Aufwärtstrend habe allerdings erfolgreich verteidigt werden können. Aktuell koste das Papier 45,05 Euro. Die Bestmarke aus dem vergangenen August bei 50,34 Euro bleibe damit in Sichtweite.Kurzum: Technisch gesehen sei alles im Lot. Allerdings scheine die Bewertung nach dem Kursanstieg von 100 Prozent seit Jahresbeginn inzwischen ein wenig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der für 2019 geschätzten Gewinne liege mittlerweile bei 120. Zwar sähen Analysten darin derzeit offenbar kein großes Problem, auch weil Zalando die Zahlen vorweisen könne, die eine solch hohe Bewertung rechtfertigen würden. Der Weg nach oben dürfte allerdings steiniger werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: