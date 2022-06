XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

36,83 EUR -2,69% (01.06.2022, 09:20)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.06.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) charttechnisch unter die Lupe.Den Monatsultimo würden sie regelmäßig zu verschiedenen Aktien-Screenings auf Basis der langfristigen Monatsbetrachtung nutzen. Aktuell sei dadurch die Zalando-Aktie an die Oberfläche gespült worden - und zwar aus mehreren Gründen: Zunächst habe sich der Titel deutlich von seinem Monatstief bei 29,91 EUR lösen können. In der Konsequenz entstehe ein Candlestick-Umkehrmuster in Form eines sog. "Hammers". Das interessante an dieser Trendwendeformation sei, dass sie vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 41,31 EUR) ausgeprägt worden sei. Eine Kerze komplett außerhalb der Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators sei oftmals ein Indiz für eine kurzfristige Übertreibung. In die gleiche Kerbe würden der dynamische Kursverfall der letzten 10 Monate sowie die sechs roten Monatskerzen seit November vergangenen Jahres in Serie schlagen. Auf der Indikatorenseite "versuche" die Relative Stärke (Levy) auf historisch niedrigem Niveau derzeit eine Stabilisierung. In dieser Gemengelage sollte ein Anstieg über das jüngste Monatshoch bei 29,91 EUR - verbunden mit der "bullishen" Auflösung des o. g. "Hammers" - den Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung der horizontalen Barrieren bei rund 50 EUR liefern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:36,76 EUR -2,88% (01.06.2022, 09:34)