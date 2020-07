Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Fast im Wochentakt hätten seit Ausbruch der Corona-Krise namhafte Modehersteller und Textilhändler Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen oder gleich Insolvenzanträge stellen müssen. Einer der Top-Profiteure dieser Entwicklung sei Zalando. Die aktuelle Konsolidierung des MDAX-Titels könnte bald vorbei sein.Egal ob Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit oder Tom Tailor: Bekannte Namen würden in der Textilbranche nicht mehr vor dem Absturz schützen. Das Problem: Vielen Unternehmen aus der Modebranche sei es schon vor der Corona-Krise nicht gut gegangen. Dem Siegeszug des Onlinehandels hätten sie nur wenig entgegenzusetzen gehabt. Corona habe alles noch viel schlimmer gemacht.Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechne denn auch in den kommenden Monaten mit einem weiteren Anstieg der vorläufigen Insolvenzverfahren und der Insolvenzen in der Modebranche.Die jüngsten Zahlen würden keinen Grund für Optimismus geben: Nach einer Branchenumfrage der "Textilwirtschaft" hätten die Umsätze im stationären Modehandel in der vergangenen Woche um 21 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.In der Krise hätten noch mehr Kunden gemerkt, wie bequem und schnell E-Commerce sei. Davon profitiert Zalando überproportional, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Ein Wegfall vieler klassischer Geschäfte werde die Kundenzahl bei den Berlinern noch weiter steigern. DER AKTIONÄR bleibe für seine laufende Empfehlung (+93 Prozent seit Mitte März) bullish. (Analyse vom 01.07.2020)