Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

86,40 EUR -0,85% (25.02.2021, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

86,50 EUR -0,35% (25.02.2021, 11:17)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Klappt es mit dem DAX-Einstieg? AktienanalyseDie Indexüberprüfung am 3. März verspreche Hochspannung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein im Frankfurter Leitindex DAX könnte es zu bis zu drei Wechseln kommen. Ganz oben auf der Liste der potenziellen Aufsteiger stehe aus aktueller Sicht zwar der Energiekonzern Siemens Energy. Doch je nachdem, wie sich die Kurse bis Ende Februar entwickeln würden, könnte auch der Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) einen DAX-Platz für sich beanspruchen. Das gelte vor allem dann, wenn sich die Abstiegskandidaten, der Kosmetikkonzern Beiersdorf und der Baustoffkonzern HeidelbergCement, aus eigener Kraft nicht mehr im DAX halten könnten und deshalb auf einen Entnahmeplatz rutschen würden.Sollte es im März noch nicht klappen, habe Zalando bereits im Juni eine neue Chance. Dann dürfte Zalando in der Rangliste Aktienindices noch deutlich weiter vorne zu finden sein. Denn die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik wolle ihre Zalando-Aktien an ihre eigenen Anteilseigner verteilen. Damit würde sich der Streubesitz der Papiere, der zur Berechnung des Indexgewichts herangezogen werde, deutlich erhöhen. Auf Basis der aktuellen Kurse würde Kinnevik einen Wert von umgerechnet rund 4,7 Mrd. Euro an die Aktionäre weiterreichen. Kinnevik habe bereits in der Vergangenheit die Beteiligung reduziert, sei aber mit 21 Prozent aktuell der größte Investor des Online-Modehändlers.Zalando habe erklärt, der Vorstand unterstütze die Entscheidung der schwedischen Beteiligungsgesellschaft. Kinnevik sei ein "maßgeblicher Investor" gewesen. "Besonders in den frühen Tagen von Zalando waren uns Kinneviks tatkräftige Unterstützung sowie die Bereitschaft, zu investieren und Risiken einzugehen, um einer langfristigen Überzeugung zu folgen, sicher", habe Zalando-Co-Chef Rubin Ritter erklärt. Die Entscheidung der Schweden sei nun ein "logischer, nächster Schritt".Trotz der auf den ersten Blick guten Perspektiven sei die Zalando-Aktie zuletzt unter die Räder gekommen. Der Grund: Anleger haben bei den Corona-Highflyern, zu denen die Papiere zweifelsohne gehören, kräftig Kasse gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link