XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

63,94 EUR +6,21% (18.06.2020, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

63,92 EUR +0,25% (18.06.2020, 12:15)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (18.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Höhenflug gestoppt - AktienanalyseÜber Wochen hat die Corona-Krise den Börsenkurs des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) immer weiter angeschoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun sei der Höhenflug gestoppt - vorerst. Grund für die Vollbremsung sei ein erneuter Verkauf von Anteilen durch den Altaktionär Kinnevik gewesen. Der schwedische Investor habe Anfang der Woche 11,25 Mio. Aktien bei institutionellen Anlegern platziert und damit seinen Anteil um weitere 4,4 Prozent auf 21,3 Prozent verringert. Der Preis habe bei etwas mehr als 57 Euro je Aktie gelegen. Mit den Einnahmen aus der Platzierung habe die Beteiligungsgesellschaft bereits alle Investitionen, die 2010 in das Berliner Unternehmen geflossen seien, wieder raus. Wohl auch deshalb seien laut Kinnevik vorerst keine weiteren Barerlöse aus der Investition mehr geplant. Zudem sei Kinnevik-Chef Georgi Ganev davon überzeugt, dass Zalando gut positioniert sei, um seine Position als führende europäische Online-Modeplattform auszubauen.Tatsächlich sei der Konzern trotz Coronakrise weiter auf Wachstumskurs. Zwar hätten eine geringere Nachfrage im März sowie Sonderabschreibungen auf den Warenbestand dem Unternehmen im ersten Quartal einen operativen Verlust von 98,6 Mio. Euro eingebrockt, dank guter Geschäfte zu Jahresbeginn hätten die Einnahmen aber um 10,6 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert werden können. Außerdem habe das Management die Umsatzprognose angehoben und rechne mittlerweile im zweiten Quartal mit deutlichen Zuwächsen - sowohl bei den Erlösen als auch beim operativen Gewinn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: