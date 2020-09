Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (18.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Während in den USA einige Tech- und Internet-Aktien charttechnisch ziemlich angeschlagen seien, seien bei Zalando wieder die Bullen am Ruder. Hauptgrund für die positive Performance am Freitag sei eine Studie von Bryan Garnier. Analyst Clément Genelot habe die Aktie des Online-Modehändlers auf "Conviction Buy" belassen und das Kursziel von 71 auf 89 Euro angehoben. Zudem könnte die Diskussion um neue Lockdowns Zalando in die Karten spielen.Zalando gehöre zu den Top-Profiteuren der Coronakrise, da viele Menschen im Lockdown gemerkt hätten, wie vorteilhaft E-Commerce sein könne. Die Situation bei den stationären Modegeschäften indes sei teilweise sehr ernst, viele Filialen stünden vor dem Aus.Die Lage könnte sich noch zuspitzen. Wie die "Financial Times" berichte, stehe Großbritannien erneut vor einem Lockdown, um der steigenden Infektionszahlen Herr zu werden. Sollte das Beispiel in Europa Schule machen und die Geschäfte wieder schließen müssen, würde das den E-Commerce erneut befeuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link