Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (25.04.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Atemberaubende Rally! AktienanalyseDie seit Jahresbeginn ohnehin schon stark gelaufene Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat in der vergangenen Woche den nächsten Turbo gezündet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Laut Unternehmensangaben dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten drei Monaten des Jahres einen hohen einstelligen Millionenbetrag erreichen. Analysten seien laut einer vom Konzern zusammengestellten Schätzung bislang im Schnitt von einem Minus von zehn Mio. Euro ausgegangen, ein Jahr zuvor habe Zalando es mit 0,4 Mio. Euro operativ gerade so in die Gewinnzone geschafft. Damit habe wohl niemand gerechnet. Denn die Monate Januar bis März würden in der Modebranche wegen der Rabattschlachten zum Winter-Ende traditionell als renditeschwach gelten. "Wir haben im ersten Quartal einen guten Job gemacht und sind daher zufrieden mit den Ergebnissen", habe Finanzvorstand David Schröder gesagt. "Sie bestätigen unseren Jahresausblick." Zalando peile für 2019 ein Umsatzplus am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent und ein bereinigtes EBIT zwischen 117 Mio. und 225 Mio. Euro an.Auch Analysten hätten sich von dem ungewöhnlich profitablen Jahresauftakt angetan gezeigt, würden der Aktie nach der 88-Prozent-Rally in den vergangenen vier Monaten verständlicherweise aber keine großen Sprünge mehr zutrauen. Im Gegenteil: Laut der DZ BANK habe die Aktie ihren Zenit inzwischen deutlich überschritten. Sie hat daher die Zalando-Aktie von "halten" auf "verkaufen" abgestuft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2019)Börsenplätze Zalando-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:41,94 EUR -0,38% (25.04.2019, 12:10)