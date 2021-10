Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Betreibers der Online-Plattform für Mode Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem rasanten Absturz in den vergangenen Wochen würden die Schnäppchenjäger bei Zalando zugreifen. Die Aktie gewinne auch am Dienstag und nähere sich nun der bedeutenden Marke im Bereich 80 Euro. Gelinge das Break, seien schnell merklich höhere Kurse drin. Trotzdem könnten die Anleger noch Geduld benötigen.Es dauere nämlich noch bis zum 3. November, bis Zalando die Bilanz zum dritten Quartal präsentiere. Die von Bloomberg befragten Analysten würden beim Umsatz ein Plus von 22 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro erwarten. Das EBITDA sähen sie bei 93 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 45 Prozent bedeute.Der Vergleich hinke allerdings, denn im dritten Quartal 2020 sei das EBITDA wegen der explodierten Nachfrage während der Pandemie um 222 Prozent gewachsen.In Frankreich und Großbritannien sei online im Juli sogar weniger mit Kleidung umgesetzt gewesen als im Juli 2020.Ein durchwachsenes drittes Quartal dürfte im Zalando-Aktienkurs eingepreist sein. Falle der Ausblick auf das Weihnachtsquartal positiv aus, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aktie schnell deutlich Boden gutmache. Kurzfristig wäre dann Luft bis in den Bereich 90 Euro.Trader legen sich auf die Lauer, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)