Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,92 EUR -10,22% (17.12.2018, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

23,12 EUR -9,51% (17.12.2018, 13:42)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (17.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Alptraum bei Zalando gehe weiter. Nachdem der britische Konkurrent Asos am Montag sein Umsatzziel für das Gesamtjahr kassiert habe, würden bei Zalando alle Dämme brechen. Das Wertpapier sei am Vormittag um 14% gefallen. Abschreiben sollte man Zalando jedoch noch nicht. Doch man brauche ziemlich gute Nerven.Asos erwarte statt 20 bis 25% Wachstum beim Umsatz jetzt nur noch 15%. Auch mit Blick auf die Gewinnmarge sei Asos jetzt vorsichtiger.Die Serie von schlechten Nachrichten aus dem Modehandel gehe damit weiter. Seit Sommer folge eine Gewinn- oder Umsatzwarnung der nächsten. Als Grund für die mauen Geschäfte hätten die Unternehmen unter anderem das Wetter genannt. Der heiße Sommer habe den Kunden die Lust am Kauf von Herbstkleidung verdorben, habe es geheißen. Ferner hätten viele Kunden im zu warmen November keine Winterkleidung gebraucht.Doch für Zocker könnte sich ein Griff in das fallende Messer lohnen, denn Zalando wird immer mehr zum heißen Übernahmekandidaten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Unternehmen habe 25 Mio. aktive Kunden, eine Top-Infrastruktur und Kooperationen mit allen führenden Modeherstellern. Der aktuelle Börsenwert von 5,5 Mrd. Euro wäre für Amazon oder Alibaba Peanuts. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link