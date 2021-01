Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

100,30 EUR -0,40% (26.01.2021, 16:48)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

100,30 EUR +0,05% (26.01.2021, 16:34)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (26.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der MDAX-Titel setze seinen Höhenflug des Vorjahres fort und habe am Montag zum ersten Mal die Hürde von 100 Euro überwunden. Damit markiere das Papier gleichzeitig ein neues Allzeithoch. Vor einem halben Jahr habe der Aktienkurs noch knapp oberhalb von 60 Euro notiert. Sollten investierte Anleger jetzt verkaufen?Zalando zähle zu den Profiteuren des anhaltenden Lockdowns. Das Berliner Unternehmen habe in den vergangenen zwölf Monaten jedes Quartal deutlich wachsende Umsätze, eine steigende Zahl von Neukunden und verbesserte Ergebnisse vorgelegt. Experten würden erwarten, dass sich das Wachstum auch nach der Wiederöffnung der stationären Mode-Geschäfte fortsetzen werde, wenn auch nicht in diesem Ausmaß.Heute habe der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) eine Einschätzung vorgelegt. Mit den verkauften Waren und Dienstleistungen werde der Online-Handel im Jahr 2021 erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro überspringen. Vor allem im Warenhandel erwarte die Branche weiteres Wachstum. Nach dem kräftigen Anstieg 2020 werde auch im laufenden Jahr mit einem Umsatzplus von 12,5 Prozent gerechnet, habe bevh-Präsident Gero Furchheim am Dienstag gesagt.Investiere Anleger lassen angesichts der guten Perspektiven die Gewinne laufen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Der Stopp sollte auf 80 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link