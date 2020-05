Anleger sollten die Gewinne bei der Zalando-Aktie laufen lassen und Stopp bei 42 Euro setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2020)



Börsenplätze Zalando-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

58,44 EUR +2,63% (25.05.2020, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

58,60 EUR +2,70% (25.05.2020, 16:11)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (25.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Trotz offener Geschäfte sei die Shoppinglaune bei den Verbrauchern in der Corona-Krise aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) noch lange nicht zurückgekehrt. "Es werden nur Bedarfskäufe getätigt, mehr nicht", so Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag mit. Die Börse habe den Profiteur der Krise längst erkannt.Der Einzelhandel leide laut HDE weiterhin an schwachen Umsätzen und unter geringen Kundenfrequenzen. Für Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels sei die Krise daher noch lange nicht vorbei.Jedes dritte Unternehmen sehe laut einer Branchenumfrage des Verbands seine Existenz "massiv bedroht und braucht dringend weitere finanzielle Hilfen des Staates". Bei rund einem Drittel der etwa 600 teilnehmenden Händler lägen die Umsätze derzeit bei maximal 50 Prozent des Vorjahreszeitraums. Ein weiteres Viertel erlöse zwischen 50 und 75 Prozent.Ein Grund für die Zurückhaltung der Kunden sehe der HDE in den Auflagen für den Handel in der Krise. Zwar dürfen sämtliche Geschäfte inzwischen bundesweit wieder auf gesamter Verkaufsfläche öffnen. Doch dürfe je nach Größe nur eine bestimmte Zahl von Kunden die Läden betreten. Zudem müssten Beschäftigte und Verbraucher Mund-Nase-Bedeckungen tragen.Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sollten im Gesamtjahr zwischen 100 bis 200 (2019: 225) Millionen Euro herauskommen.Zalando lege an der Börse weiterhin eine Super-Rally hin. Am Montag habe der Titel mit 58,72 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung von vor acht Wochen liege die Zalando-Aktie 80 Prozent im Plus.