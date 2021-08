Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



90,10 EUR -1,40% (11.08.2021, 13:50)



89,90 EUR -1,08% (11.08.2021, 13:39)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando komme nach den mauen Quartalszahlen vor gut einer Woche an der Börse nicht mehr in Fahrt. Am Mittwoch verliere die Aktie von Europas größtem Onlinemodehändler 1,2 Prozent auf 90,12 Euro, wodurch sich das Chartbild bedenklich eintrübe. Da helfe auch ein überaus positiver Analystenkommentar nicht weiter.Mit den Kursverlusten vom Mittwoch erreiche die Zalando-Aktie eine kritische Schwelle: Der Titel habe exakt auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt. Verbessere sich das Sentiment nicht umgehend, könnte es beim Unterschreiten der Marke schnell in Richtung 80 Euro abwärts gehen.Halte auch diese Marke nicht, würden als nächstes die horizontalen Unterstützungen bei 76 und 70 Euro in den Fokus rücken."Zalando kommt die von der Pandemie ausgelöste Verschiebung zum E-Commerce zugute", so der Experte. "Das Partnerprogramm des Unternehmens überzeugt ebenso wie der Direktverkauf von Marken über die Zalando-Webpage.""Der Aktionär" sehe es wie Edwards: Zalando werde als klare Nummer 1 in Sachen Mode stark vom E-Commerce-Boom profitieren - und zwar nachhaltig. Auf dem Weg zu noch mehr Marktdominanz werde es aber manches Quartal geben, das nicht ganz so rosig laufe.Die sich daraus ergebenen Dips sind Kaufchancen für langfristig ausgerichtete Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel bleibe bei 120 Euro, Stopp: 80 Euro. (Analyse vom 11.08.2021)