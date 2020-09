Börsenplätze Zalando-Aktie:



73,78 EUR +1,40% (07.09.2020, 16:33)



73,82 EUR +2,90% (07.09.2020, 16:29)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland sei im August laut einer IWH-Studie zwar weiter zurückgegangen. Doch für viele Unternehmen könnte aufgrund der Pandemie noch ein bitteres Ende kommen. U.a. würden viele Modegeschäfte stark unter den Folgen der Coronakrise leiden.Während sich einige Branchen zuletzt erholt und steigende Umsätze gemeldet hätten, laufe es für den Modehandel schleppend. Die Geschäfte mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren hätten sich im Juli um acht Prozent verringert.Die Corona-Krise werde den Handelsunternehmen abseits des Lebensmittelhandels voraussichtlich Umsatzeinbußen von 40 Milliarden Euro bescheren, so der Präsident des Branchenverbands HDE, Josef Sanktjohanser. Viele Bekleidungshändler hätten weiter schwere Zeiten durchlebt.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vom März liege die Zalando-Aktie mit 125 Prozent im Plus. Damit sollte das Ende der Fahnenstange aber noch immer nicht erreicht sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link