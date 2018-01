Wer bei Zalando einsteigen möchte, der sollte auf Kurse in den niedrigen 40ern warten und sich sodann stets bereit halten, im Falle eines heftigen Ausverkaufs nochmals nachzufassen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse.

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von über 1.500 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit vier zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch einen auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standort in Norditalien. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich mehr als 160 Millionen Besuche, von denen im dritten Quartal 2016 mehr als 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 19,2 Millionen. (15.01.2018/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Nach dem Börsengang im Jahr 2014 sei die Aktie zunächst von 30 auf 17 Euro gefallen, doch schnell hätten die ersten Quartalszahlen von Zalando das Anlegervertrauen zurückgewinnen können und nicht einmal ein Jahr später seien neue Höchstkurse geschrieben worden. 2016 sei die Aktie dann nochmals heftig zurückgefallen, von 37 auf 23 Euro, bevor sodann der noch intakte Aufwärtstrend gestartet sei, der die Aktie über aktuell 45 Euro führe.Immer wieder gebe es Sorgen, Zalando müsse immer weiter investieren, um überhaupt Umsatzwachstum zu erzeugen. Dabei werde dann in Frage gestellt, ob sich der gewonnene Marktanteil auch ohne Investitionen werde halten lassen und - schwups - breche die Aktie ein. Alte Hasen würden das von Amazon kennen.Aktuell ergebe sich für mich ein Trendkanal, der steil nach oben gerichtet sei und dessen Unterstützung derzeit bei 40 Euro und Widerstand bei 48 Euro verlaufen würden. Solange die Aktie in dieser Bandbreite notiere, würde Heibel mir keine Sorgen machen. Kaufen würde er, sollte die Aktie an die untere Begrenzung kommen. Bei 20 bis 25% Umsatzwachstum p.a. sei langfristig mit einer entsprechenden Kursentwicklung zu rechnen, sofern nichts Schlimmes passiere.Schlimm wäre, wenn Zalando das Geld für die Investitionen ausgehen würde. Mit aktuell knapp einer Milliarde Euro in Cash, Tendenz wachsend, sei davon jedoch nicht auszugehen.Wenn er nun noch berücksichtige, dass der Gewinn nur deswegen so niedrig ausfalle, weil Zalando so heftig investiere, dann finde Heibel das aktuelle Bewertungsniveau durchaus vertretbar. Nicht günstig, aber - wie oben ausgeführt - Anleger würden Zalando niemals "günstig" bekommen, wenn sie dieses Unternehmen mit Bewertungskennziffern von Industrieunternehmen vergleichen würden.Zalando sei eines der wenigen deutschen Wachstumsunternehmen der neuen, digitalen Einzelhandelswelt. Mit nachhaltig zweistelligen Wachstumsraten lasse Zalando die meisten anderen Aktien hinter sich und erfahre dadurch eine besonders hohe Bewertung. Das mache die Aktie immer wieder anfällig für heftige Rückschläge, doch mittelfristig sollte diese Aktie Freude machen.