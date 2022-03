Tradegate-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

70,50 EUR +1,44% (24.03.2022, 11:22)



NYSE-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

76,04 USD -1,60% (23.03.2022, 21:00)



ISIN ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

IL0065100930



WKN ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

A2QNF3



Ticker-Symbol ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

2SV



NYSE-Symbol ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

ZIM



Kurzprofil ZIM Integrated Shipping Services Ltd.:



ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen. Es betreibt als Flotte und ein Netzwerk von Schifffahrtslinien, die Frachttransportdienste auf allen wichtigen globalen Handelsrouten anbieten, es bietet auch multimodale, Frachtumschlag, Tarifmanagement, Fahrplaninformationen und andere damit verbundene Dienstleistungen, die von den lokalen Büros und Vertretern des Unternehmens auf der ganzen Welt unterstützt werden. (24.03.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ZIM Integrated Shipping Services-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Das israelische Reederei-Unternehmen hat im Schlussviertel des vergangenen Geschäftsjahres 2021 enorm von den gestiegenen Frachtraten profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM).Der Umsatz der Gesellschaft sei um 155,1 Prozent auf 3,47 Mrd. Dollar nach oben geschnellt. Analysten hätten mit 100 Mio. Euro weniger gerechnet. Der Gewinn je Aktie habe 14,17 Dollar erreicht und damit 1,12 Dollar mehr als prognostiziert.Insofern verwundere es nicht, dass ZIM mit einer großzügigen Dividende überrasche: "Insgesamt werden wir seit unserem Börsengang, einschließlich der im September 2021 gezahlten Sonderdividende, etwa 2,6 Mrd. Dollar oder 21,50 Dollar pro Aktie an unsere Aktionäre zurückgeben", habe Vorstandschef, Eli Glickman, im Zusammenhang mit der Präsentation der 2021er Geschäftszahlen gesagt. Das seien "etwa 30 Prozent unserer aktuellen Marktkapitalisierung und unglaublicherweise etwa 50 Prozent mehr als unsere Marktkapitalisierung beim Börsengang ausmacht", habe er gesagt. 17 Dollar oder umgerechnet 15,42 Euro seien vor einigen Tagen bereits zur Ausschüttung gekommen.Auch der Ausblick von ZIM Integrated Shipping Services auf das laufende Geschäftsjahr 2022 sei besser ausgefallen als gedacht: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle bei 7,1 Mrd. bis 7,5 Mrd. Dollar landen nach 6,6 Mrd. Dollar 2021. Auf Basis der neuesten Analystenschätzungen errechne sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2022 von 2,4.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ZIM Integrated Shipping Services-Aktie: