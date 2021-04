Allerdings sind für Verbraucher/innen nicht alle Branchen gleich relevant. Daher ist es ratsam, die Berechnung von durchschnittlichen Preisaufschlägen anzupassen und die einzelnen Branchen entsprechend ihrer Bedeutung für Verbraucher/innen zu gewichten. Anhand von Informationen zum Kundenverhalten wird die Konsumgewichtung jedes einzelnen Wirtschaftszweigs ermittelt: Welche Sektoren produzieren die Waren und Dienstleistungen, die Verbraucher/innen tatsächlich nachfragen? Das Ergebnis dieser Konsumgewichtung sind sogenannte Verbraucherpreisaufschläge. Die für Verbraucher/innen wichtigsten Wirtschaftszweige, gemessen an ihrem Konsumgewicht, sind der Handel, das Grundstücks- und Wohnungswesen, das Gesundheits- und Sozialwesen, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, die Energieversorgung und das Gastgewerbe. Das verarbeitende Gewerbe hingegen ist zwar gesamtwirtschaftlich von großer Bedeutung, spielt aber für die Verbraucher/innen nur eine kleine Rolle.



Verbraucher/innen sind den Ergebnissen der Studie zufolge in Deutschland höheren Preisaufschlägen ausgesetzt als die Gesamtwirtschaft. "Verantwortlich dafür sind Wirtschaftszweige mit hohen durchschnittlichen Preisaufschlägen, deren Konsumgewichtung deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Anteil liegen. Sie spielen für Verbraucher/innen im täglichen Leben eine große Rolle; ein Beispiel hierfür ist das Grundstücks- und Wohnungswesen", sagt ZEW-Wissenschaftler und Co-Autor der Studie, Bernhard Ganglmair.



Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen stärker betroffen



Die ZEW-Wissenschaftler/innen untersuchten außerdem, ob unterschiedlich hohe Haushaltseinkommen eine Rolle bei der Belastung der Verbraucher/innen durch die gestiegene Marktmacht der Unternehmen spielen. Dabei orientierten sie sich an den drei Haushaltstypen mit höherem, mittlerem und niedrigem Haushaltseinkommen, die das Statistische Bundesamt bei seinem bis zum Jahr 2002 veröffentlichten Preisindex für die Lebenshaltung verwendete. Es wird deutlich, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen höheren Preisaufschlägen ausgesetzt sind als die Haushalte mit mittlerem und höherem Einkommen.



"Einkommensschwache Bevölkerungsschichten sind demnach stärker von der Entwicklung steigender Preisaufschläge und höherer Unternehmenskonzentration betroffen als gut situierte Schichten. Dies lässt auch die Vermutung zu, dass ebendiese Marktentwicklungen eine Rolle bei der zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit spielen könnten. Hier sind Politik und Wirtschaftsforschung gleichermaßen gefordert", sagt Ganglmair. (27.04.2021/ac/a/m)







