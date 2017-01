Nach wie vor schätzt eine deutliche Mehrheit der wissensintensiven Dienstleister die konjunkturelle Stimmung positiv ein. Der Stimmungsindikator erreicht einen Stand von 61,8 Punkten. Der Teilindikator für die Geschäftserwartungen geht im Vergleich zum Vorquartal um 6,9 Punkte auf jetzt 59,8 Punkte zurück. Der Teilindikator für die Geschäftslage steigt hingegen um 2,7 Punkte auf einen Stand von 63,8 Punkten. Demnach bewertet die Mehrzahl der wissensintensiven Dienstleister sowohl die Geschäftslage im vierten Quartal 2016 als auch die Geschäftserwartungen für das erste Quartal 2017 positiv.



Für Rückfragen zum Inhalt:



Dr. Daniel Erdsiek, Telefon 0621/1235-356, E-Mail erdsiek@zew.de



Der ZEW Stimmungsindikator Informationswirtschaft:



Der ZEW Stimmungsindikator Informationswirtschaft wird aus den vier Komponenten Umsatzlage, Nachfragelage, Umsatzerwartungen und Nachfrageerwartungen (jeweils im Vergleich zum vorhergehenden beziehungsweise nachfolgenden Quartal) gebildet. Sie gehen jeweils mit gleichen Gewichten in die Berechnung ein. Umsatzlage und Nachfragelage bilden einen Teilindikator, der die Geschäftslage widerspiegelt. Umsatzerwartungen und Nachfrageerwartungen bilden einen Teilindikator, der die Geschäftserwartungen widerspiegelt. Das geometrische Mittel der Geschäftslage und der Geschäftserwartungen ergibt den Wert des ZEW Stimmungsindikators Informationswirtschaft. Der Stimmungsindikator kann Werte von 0 bis 100 annehmen. Werte größer als 50 weisen auf eine Verbesserung der konjunkturellen Stimmung im Vergleich zum Vorquartal hin, Werte kleiner als 50 auf eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorquartal.



Die ZEW Konjunkturumfrage Informationswirtschaft:



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung befragt vierteljährlich mehr als 5.000 Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten aus den Branchen (1) IKT-Hardware, (2) IKT-Dienstleister, (3) Medien, (4) Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, (5) Public-Relations- und Unternehmensberatung, (6) Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, (7) Forschung und Entwicklung, (8) Werbung und Marktforschung, (9) sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten. Alle neun Branchen zusammen bilden den Wirtschaftszweig Informationswirtschaft. IKT-Hardware und IKT-Dienstleister bilden zusammen die IKT-Branche. Die sechs zuletzt genannten Branchen umfassen die wissensintensiven Dienstleister. Ein Überblick über die ZEW Konjunkturumfrage Informationswirtschaft ist im Internet unter www.zew.de/konjunktur abrufbar. (31.01.2017/ac/a/m)





