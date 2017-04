Hannover (www.aktiencheck.de) - Die April-Zahlen der Konjunkturumfrage des ZEW deuten auf einen weiter anziehenden Optimismus in Deutschland und der Eurozone hin - trotz des angespannten politischen Umfelds, so die Analysten der Nord LB.



Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen hätten sich erneut verbessert. Im Gegensatz hierzu scheine sich mit Blick auf die USA und die Vorschusslorbeeren für Donald Trump Ernüchterung breit zu machen. In Frankreich werde offenbar nicht mit einem Sieg der rechtsextremen und EU-feindlichen Marine Le Pen gerechnet. In diese Richtung würden ebenfalls die Wahlumfragen deuten, allerdings hätten Analysten und Demoskopen im letzten Jahr zweimal daneben gelegen. Bleibe zu hoffen, dass sich dies nicht wiederhole. (11.04.2017/ac/a/m)





