Mit Blick auf die USA hätten sich die Erwartungen der befragten deutschen Finanzmarktakteure ebenfalls verbessert. Mit -25,2 Punkten offenbare sich allerdings in der Summe noch immer ein sehr pessimistisches Votum der Umfrageteilnehmer. Die Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten werde aber weiterhin so positiv beurteilt, dass kaum mehr Raum für die Hoffnung auf eine nachhaltige Besserung zu bestehen scheine. Der entsprechende Index notiere im März trotz leichten Rückgangs bei sehr erfreulichen 58,2 Zählern. In der Summe scheinen die Befragten beim Blick in die Zukunft somit mehr oder weniger von einer Stagnation auf recht hohem Niveau auszugehen, was den ausgeprägt negativen Indexstand der US-Konjunkturerwartungen schon in gewissem Umfang relativieren könne.



Zusammenfassend scheinen die vom ZEW befragten Finanzmarktakteure mit etwas weniger Pessimismus in die nähere Zukunft zu blicken, so die Analysten der Nord LB. Angesichts der jüngsten Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten stelle dieses Ergebnis vielleicht doch gar keine so große Überraschung dar. Ein Mosaikstein zur Erklärung der langsam aufkeimenden Hoffnungen auf eine weniger schlechte Zukunft könnten die Entspannungstendenzen im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington sein.



In der Tat würden sich die Signale mehren, die in Richtung von Fortschritten bei den Gesprächen zwischen den USA und China deuten würden. Noch würden jedoch einige sehr komplexe Fragestellungen im Detail zu klären bleiben. Insofern sollten die Marktteilnehmer auch nicht zu optimistisch werden. Die Analysten würden bei ihrer Auffassung bleiben, dass sich Donald Trump und Xi Jinping wohl noch nicht im März treffen würden, um einen "Deal" zu finalisieren. Auch andere Stolpersteine könnten perspektivisch noch für Moll-Töne an den Finanzmärkten sorgen. Ein wichtiger Kandidat für mögliche Turbulenzen dürfte die Brexit-Tragödie sein, die inzwischen in den nächsten Akt gehe. Bemerkenswert sei in diesem Kontext, dass sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Großbritannien im März bei nur marginal verschlechterter Lagebeurteilung deutlich hätten verbessern können.



Die vom ZEW befragten Finanzmarktakteure würden offenkundig mit weniger Pessimismus in die nähere Zukunft blicken. Hoffnungen auf eine konstruktive Lösung im Handelsstreit zwischen Peking und Washington sollten geholfen haben. Weitere Stolpersteine könnten perspektivisch aber auch wieder für Belastungen sorgen. (19.03.2019/ac/a/m)





