Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone haben sich im Oktober marginal abgeschwächt, berichten die Analysten der Nord LB.



Dies müsse jedoch vor dem Hintergrund einer nochmals deutlich schlechteren Lageeinschätzung der befragten Finanzmarktexperten gesehen werden, was den anhaltend schwachen Konjunkturdaten der vergangenen Monate folge. Insbesondere aus der deutschen Industrie seien bis zuletzt dämpfende Signale gekommen. Der in den vergangenen Tagen an den Märkten vorherrschende Optimismus - ausgelöst durch positive Meldungen zum Handelskrieg und zum Brexit - finde in der aktuellen ZEW-Umfrage noch keinen Niederschlag. Ein echter Durchbruch bei beiden großen Konjunkturrisiken hätte sicher ein großes Potenzial, eine nachhaltige Stimmungsaufhellung auszulösen. (15.10.2019/ac/a/m)



