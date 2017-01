Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW Umfrage zeichnet ein zwiegespaltenes Bild, so die Analysten der Nord LB.



Einerseits gehe es der deutschen Wirtschaft so gut wie selten zuvor, was sich im besten Stand der Lagekomponente seit 2011 niederschlage. Andererseits biete 2017 aber derart viel politischen und wirtschaftlichen Sprengstoff, dass es schwer falle, nicht in tiefen Pessimismus zu verfallen. Entsprechend überrasche es nicht, dass die Erwartungskomponente unter den Prognosen und dem langfristigen Durchschnitt bleibe. (17.01.2017/ac/a/m)





