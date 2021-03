Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzexperten hat sich im März wie erwartet weiter verbessert, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen hätten auf 76,6 Saldenpunkte zugelegt, wobei weiterhin die Hoffnungen auf den Impfungen lägen. Der Optimismus der Finanzexperten sei auch durch die in den vergangenen Tagen markierten neuen Höchststände an den Aktienmärkten zum Ausdruck gekommen. Geld- und Fiskalpolitik würden derzeit ebenfalls noch die Rekordjagd nähren. Die Zinsausschläge infolge höherer Inflationsraten seien jedoch ein erster Warnschuss gewesen, dass Anleger und Investoren nicht zu sorglos auf einen immerwährenden Stimulus setzen sollten. Zudem bestünden Risiken auf dem Weg zur Überwindung der Pandemie fort, wie die jüngsten Infektionszahlen und Zweifel an der Sicherheit des wichtigen Vakzins von AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) belegen würden. (16.03.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.