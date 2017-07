Nachdem bei den wissensintensiven Dienstleistern bereits im Vorquartal ein Langzeithoch bei der konjunkturellen Stimmung zu verzeichnen war, legt der Stimmungsindikator im zweiten Quartal 2017 noch einmal leicht um 0,5 Punkte zu und steigt auf 66,2 Punkte. Die Teilindikatoren für die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen erreichen im zweiten Quartal ein nahezu identisches Niveau und schließen mit 66,1 Punkten beziehungsweise 66,2 Punkten ab. Die positiven Saldowerte für die einzelnen Teilbranchen der wissensintensiven Dienstleiser verdeutlichen, dass auch innerhalb der Teilbranchen die Mehrheit der Unternehmen die konjunkturelle Stimmung optimistisch bewertet.



Der ZEW-Stimmungsindikator Informationswirtschaft



Der ZEW-Stimmungsindikator Informationswirtschaft wird aus den vier Komponenten Umsatzlage, Nachfragelage, Umsatzerwartungen und Nachfrageerwartungen (jeweils im Vergleich zum vorhergehenden beziehungsweise nachfolgenden Quartal) gebildet. Sie gehen jeweils mit gleichen Gewichten in die Berechnung ein. Umsatzlage und Nachfragelage bilden einen Teilindikator, der die Geschäftslage widerspiegelt. Umsatzerwartungen und Nachfrageerwartungen bilden einen Teilindikator, der die Geschäftserwartungen widerspiegelt. Das geometrische Mittel der Geschäftslage und der Geschäftserwartungen ergibt den Wert des ZEW Stimmungsindikators Informationswirtschaft. Der Stimmungsindikator kann Werte von 0 bis 100 annehmen. Werte größer als 50 weisen auf eine Verbesserung der konjunkturellen Stimmung im Vergleich zum Vorquartal hin, Werte kleiner als 50 auf eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorquartal.



Die ZEW Konjunkturumfrage Informationswirtschaft



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung befragt vierteljährlich mehr als 5.000 Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten aus den Branchen (1) IKT-Hardware, (2) IKT-Dienstleister, (3) Medien, (4) Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, (5) Public-Relations- und Unternehmensberatung, (6) Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, (7) Forschung und Entwicklung, (8) Werbung und Marktforschung, (9) sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten. Alle neun Branchen zusammen bilden den Wirtschaftszweig Informationswirtschaft. IKT-Hardware und IKT-Dienstleister bilden zusammen die IKT-Branche. Die sechs zuletzt genannten Branchen umfassen die wissensintensiven Dienstleister. Ein Überblick über die ZEW Konjunkturumfrage Informationswirtschaft ist im Internet unter www.zew.de/konjunktur abrufbar. (27.07.2017/ac/a/m)





