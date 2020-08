Börse Stuttgart-Aktienkurs Yara International-Aktie:

36,96 EUR -0,54% (07.08.2020, 11:55)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Yara International-Aktie:

393,30 NOK -0,73% (06.08.2020, 16:25)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie Oslo Stock Exchange:

YAR



Ticker-Symbol Yara International-Aktie Tradegate:

IU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol:

YRAIF



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol Oslo Stock Exchange: YAR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: YRAIF) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (07.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Düngemittelherstellers Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol Oslo Stock Exchange: YAR) unter die Lupe.Die atemberaubende Rally von Gold und Silber stelle im Rohstoffbereich derzeit natürlich alles in den Schatten. Aber es lohne sich auch durchaus, in anderen Sektoren nach Aktien zu suchen, bei denen es zuletzt deutlich bergauf gegangen sei. So hätten sich z.B. zahlreiche Agraraktien in den vergangenen Handelswochen in einer starken Verfassung präsentiert.Während viele Branchen unter den Folgen der weltweiten Lockdowns mitunter heftig gelitten hätten, hätten viele Agrar-Titel zuletzt solide Ergebnisse und bestätigte Prognosen geliefert. Dies sei am Markt gut angekommen.Bei der Yara International-Aktie sei ein Kaufsignal geglückt. Das norwegische Unternehmen sei strategisch breit aufgestellt, dürfte die Gewinne in den kommenden Jahren steigern. Zudem winke hier eine Brutto-Dividendenrendite von 4,4%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Yara International-Aktie: