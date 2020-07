Börsenplätze Yara International-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Yara International-Aktie:

34,69 EUR +4,27% (17.07.2020, 11:39)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Yara International-Aktie:

350,00 NOK +0,11% (16.07.2020, 16:25)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie Oslo Stock Exchange:

YAR



Ticker-Symbol Yara International-Aktie Tradegate:

IU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol:

YRAIF



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol Oslo Stock Exchange: YAR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: YRAIF) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (17.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Düngemittelherstellers Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol Oslo Stock Exchange: YAR) unter die Lupe.Der Düngerproduzent habe in Q2 dank niedrigerer Fixkosten und gesunkener Gaspreise seinen operativen Gewinn erhöht. Ein Umsatzrückgang um fast 16 Prozent auf rund 2,9 Mrd. US-Dollar wegen einer geringeren Düngernachfrage und einer schwächeren Nachfrage der Industrie nach Stickstoff habe durch die niedrigeren Kosten mehr als ausgeglichen werden können.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereffekten sei daher um knapp acht Prozent auf 583 Mio. Dollar (511 Mio. Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Freitag in Oslo bekannt gegeben habe. Die Yara International-Aktie habe am Vormittag um vier Prozent zugelegt.Unter dem Strich habe der K+S-Rivale jedoch mit 223 Mio. Dollar rund drei Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres verdient. Das habe aber vor allem an negativen Wechselkurseffekten gelegen, während im Vorjahr noch Rückenwind von der Währungsseite gekommen sei.Daneben habe Konzernchef Svein Tore Holsether ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Düngerproduzent wolle fünf Prozent seiner Anteile von Anlegern einschließlich des norwegischen Staats zurückkaufen, sobald der Anfang März vereinbarte Verkauf von einem Viertel der Anteile an der Qatar Fertiliser Company (Qafco) abgeschlossen sei. Im Zuge der Übernahme durch Qatar Petroleum (QP) fließe Yara eine Milliarde Dollar zu. Der Abschluss der Transaktion werde in den nächsten zwei bis drei Wochen erwartet.Anleger können bei der Yara International-Aktie zugreifen, der Stopp sollte bei 28,00 Euro gesetzt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link