Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (15.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) charttechnisch unter die Lupe.Im Bereich der Haltezone aus der 50%-Korrektur des Hausseimpulses von Ende 2015 bis August 2020 (4,20 USD) sowie den horizontalen Auffangmarken bei rund 4,00 USD habe die Yamana Gold-Aktie zuletzt immer wieder Unterstützung gefunden. Die gesamte Verschnaufpause der letzten 15 Monate kristallisiere sich zudem mehr und mehr als klassische Korrekturflagge heraus. Einen Spurt über den entsprechenden Korrekturtrend (akt. bei 4,72 USD) würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt deshalb als wichtiges Einstiegssignal definieren. Schließlich würde der Abschluss dieses trendbestätigenden Chartmusters ein hinreichendes Anschlusspotenzial eröffnen, um auch das Hoch von 2016 bei 5,99 USD zu überspringen. Dieses Level besitze eine besondere Relevanz, weil im Erfolgsfall auch die große Bodenbildung der letzten sieben Jahre abgeschlossen wäre. Gelinge auch dieser Befreiungsschlag dürfte selbst das 2020er-Hoch bei 7,02 USD mittelfristig nur ein Etappenziel darstellen. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die eingangs erwähnte Haltezone bei rund 4 USD an. Nach einem erfolgreichen Flaggenausbruch könnten Anleger den Stopp auf das Niveau der 38-Wochen-Linie (akt. bei 4,46 USD) anheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)