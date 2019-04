Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (15.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) unter die Lupe.Die Goldbranche komme nicht zur Ruhe. Nachdem es in den vergangenen Monaten gleich mehrere große Transaktionen gegeben habe - u.a. der Kauf von Randgold Resources durch Barrick Gold oder auch die Übernahme von Goldcorp durch Newmont - mache jetzt ein weiteres Unternehmen auf sich aufmerksam. Yamana Gold verkaufe die braslianische Kupfermine Chapada an Lundin Mining. Der Verkaufserlös: über 1 Mrd. CAD (Kanadische Dollar).Nach dem Spin-out von Brio Gold Ende 2016/Anfang 2017, dem Verkauf der Mercedes-Mine an Premier Gold sei Chapada das nächste große Asset, das von Yamana verkauft werde. Damit gehe der kanadische Konzern einen ähnlichen Weg wie Barrick Gold. Man konzentriere sich auf wenige Kernminen und verkaufe die Projekte, die man selbst nicht mehr als Kerngeschäft erachte und stärke damit die Bilanz. Da Chapada die einzige Kupfermine von Yamana gewesen sei, werde der Fokus damit klar auf die Edelmetalle Gold und Silber gelegt. Die Yamana-Aktie dürfte von dieser Transaktion deutlich profitieren. Die Strategie werde klarer und die Bilanz sauberer. Charttechnisch würde mit einem Sprung über die 3,70-CAD-Marke ein neues Kaufsignal generiert werden, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link