YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (08.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobile-Werbung-Vermarkters YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.Achterbahnfahrt im Small-Cap-Bereich. Der Mobile-Werbung-Spezialist habe sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Kurstreibend sei die News vom 2. September gewesen, wonach die US-Einkaufsplattform Xandr in die YOC-Mobile-Werbung-Plattform integriert werde. Xandr gehöre zum großen AT&T-Konzern.Rückblick: Vor zehn Jahren habe sich die Aktie des Berliner Spezialisten für Smartphone-Werbung YOC verzehnfacht und habe kurz vor der Übernahme durch einen Rivalen gestanden. Ein damals in den Verkaufsprozess involvierter YOC-Insider hat uns einige Jahre später zähneknirschend verraten: Die Berliner hatten zu hoch gepokert, es überreizt, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Am Ende sei es quasi nur der Versuch gewesen, die Summe des erzielbaren Kaufpreises noch einmal aufzurunden, was schließlich zum Platzen des Deals geführt habe. Die Jahre danach sei es mit der YOC-Aktie dann über 90 Prozent abwärts gegangen - die Pleite habe gedroht. Gründer Dirk Kraus sei in der Not zurückgekommen und habe das Start-up gerettet - und kaufe nun sogar wieder Aktien zu."Mega" komme etwa die Werbeform YOC Branded Takeover an. Beachtlich: In H1 sei das EBITDA von 0,1 Mio. im Vorjahr auf 0,4 Mio. Euro erhöht worden. Stark: Endlich gelinge es YOC, seine eigene Plattform zur Werbeauslieferung zu etablieren - 50 Prozent der Umsätze würden darüber laufen. Das Handelsvolumen der Technologieplattform VIS.X sei zuletzt um 91 Prozent gewachsen. Kraus selbst habe jetzt für 30.000 Euro weitere YOC-Aktien gekauft und sage, er sei zuversichtlich, trotz Corona ein "schönes Jahr 2020" abzuliefern.Vor zehn Jahren seien solche Mobile-Marketing-Firmen zum 10-fachen Jahresumsatz gekauft worden, mittlerweile immer noch zum doppelten. YOC sei Stand heute (8. September) nun ebenfalls mit einem KUV von rund 2 bewertet.YOC sei Teil der Start-up-Wette. Erklärung: Angesichts aus dem Boden schießender Crowd-Start-ups mit 1.000-Prozent-Rendite-Versprechen sind wir im Februar 2015 an dieser Stelle eine Wette eingegangen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)