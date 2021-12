Börsenplätze YOC-Aktie:



XETRA-Aktienkurs YOC-Aktie:

11,10 EUR +7,77% (07.12.2021, 13:46)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (07.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobile-Werbung-Vermarkters YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Der digitale Werbemarkt boome. YOC agiere hier am Puls der Zeit. Auf ihrer Transaktionsplattform VIS.X würden die Berliner Werbetreibende und Publisher (Website-Betreiber) zusammenbringen. Letztere würden ihre globale Media-Reichweite anbieten, über die Werbekunden die Bekanntheit ihrer Marke steigern könnten. Die Plattform ermögliche den vollautomatischen Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit. Mit den wieder steigenden Ausgaben der Werbetreibenden dürfte das Handelsvolumen auf der Plattform kontinuierlich zulegen.Das zeige sich auch im jüngsten Zahlenwerk. Die Prognosen für das laufende Jahr seien erneut angehoben worden. Der Umsatz solle nun zwischen 18,5 und 19,0 Millionen Euro (2020: 15,5 Millionen Euro) liegen und das EBITDA 2,5 bis 2,8 Millionen Euro (2020: 1,8 Millionen Euro) erreichen. Daraus könnte sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 bis 1,8 Millionen Euro (2020: 0,3 Millionen Euro) ergeben.Bislang habe der Vorstand Umsatzerlöse in Höhe von 17 und 180 Millionen Euro, ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 1,8 bis 2,3 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,8 bis 1,3 Millionen Euro prognostiziert.Risikobewusste Anleger können sich daher eine kleine Position mit Ziel 14 Euro ins Depot legen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur YOC-Aktie. (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link