Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (01.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Die Aktie von Xpeng Motors habe zuletzt wieder deutlich Boden gut gemacht. Am Montag habe das Elektroauto-Start-up seine Zulassungszahlen für Januar veröffentlicht. Dabei setze sich das starke Wachstum fort. Allerdings habe das Start-up auf mit der ersten Rückrufaktion zu "kämpfen".Xpeng habe im Januar einen neuen monatlichen Auslieferungsrekord aufgestellt. Das Unternehmen habe 6.015 Smart EVs ausgeliefert, was einer Steigerung von 470 Prozent gegenüber Januar 2020 entspreche.Die Gesamtauslieferungen hätten sich aus 3.710 P7 und 2.305 G3 zusammengesetzt. Die kumulierten Auslieferungen des Flaggschiffs P7 hätten 18.772 zum 31. Januar 2021 erreicht.Auf der anderen Seite müsse aber auch erwähnt werden, dass Xpeng diejenigen G3-Elektro-Geländewagen zurückrufen müsse, die zwischen dem 29. März 2019 und dem 27. September 2020 hergestellt worden seien. Grund sei ein Inverterproblem, das dazu führen könne, dass die Autos während des Betriebs Strom verlieren würden, heiße es in einer Mitteilung, die am Freitag von Chinas State Administration for Market Regulation veröffentlicht worden sei. Xpeng werde die fehlerhaften Wechselrichter kostenlos ersetzen, um Sicherheitsrisiken zu beseitigen, heiße es in der Bekanntmachung.Die Expansion nach Europa sowie die Ankündigung neuer Modelle, wie auch permanente Upgrades bestehender Modelle sollten für die Xpeng-Aktie weitere positive Katalysatoren darstellen. Die Bewertung sei nach wie vor extrem sportlich.