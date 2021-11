Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (27.11.2021/ac/a/a)



Der Kurs der Xiaomi-Aktie falle immer tiefer. Die Quartalszahlen von Chinas Apple-Herausforderer hätten dazu geführt, dass Anleger seit Dienstag deutliche Kursverluste erlitten hätten. Das sei nicht ganz unerwartet gekommen. Gegen Ende der Woche habe sich zudem das Sentiment für China-Aktien allgemein wieder einmal eingetrübt.Xiaomi habe ohnehin schon tief in der Korrektur gesteckt. Der am Dienstag gemeldete Umsatzanstieg habe zwar den Erwartungen entsprochen, sei aber trotzdem schwach gewesen. Analysten hätten im Vorfeld teils bereits ihre Erwartungen nach unten angepasst. Xiaomi habe u.a. Lieferketten-Probleme aufgrund von Chip-Mangel und erwarte erst 2022 eine Entspannung der Lage.In den vergangenen Wochen sei die Xiaomi-Aktie mehrfach an der 50-Tage-Linie nach unten abgeprallt und falle dieser Tage zudem auf Hongkong-Dollar-Basis unter eine horizontale Unterstützung.Charttechnisch gesehen breche Xiaomi gerade aus einer breiten, langfristigen Konsolidierungszone nach unten aus. Ein Kauf dränge sich daher trotz intakter Langfristperspektiven nicht auf. Am Freitag seien China-Aktien zudem insgesamt unter Druck geraten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2021)