Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,227 EUR -1,89% (24.09.2020, 12:32)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

19,84 HKD -4,84% (23.09.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (24.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Corona-Jahr 2020 boome die Internetnutzung - und auch die Online-Bestellung von Roboterstaubsaugern, Drohnen und vor allem Smartphones. Die Aktienexperten hätten mit Xiaomi-DACH-Sprecher Christian Klaus über die aktuelle Situation gesprochen.Klaus stelle fest: "Der Trend zu 5G bleibt von der Pandemie unberührt. Tatsächlich zeigt die Pandemie Möglichkeiten für 5G-Konnektivität auf, da die Nachfrage nach der Geschwindigkeit und Leistung astronomische Ausmaße erreicht hat. Auch wenn das Geschäft in den ersten Monaten des Jahres durch eingeschränkte Produktions- und Transportmöglichkeiten beeinträchtigt war. Im Juli 2020 lag die durchschnittliche tägliche Anzahl von Smartphone-Aktivierungen in den Überseemärkten (ohne Indien) bei 120 Prozent des im Januar 2020 verzeichneten Niveaus vor der Pandemie."Auch beim Thema Smart Home habe Xiaomi einen Trend festgestellt, da sich immer mehr Nutzer für Hardware entscheiden würden, die ihr Leben deutlich erleichtere. Während der Pandemie hätten die Chinesen Maßnahmen ergriffen, um die E-Commerce-Kanäle zu stärken.Xiaomi befindet sich neben Highflyern wie Plug Power und Westwing im grünen Depot 2030 (+153 Prozent vs. 27 Prozent im DAX) des Hot Stock Report, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link