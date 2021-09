Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (01.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie komme nicht recht aus dem Knick. Unterdessen arbeite der chinesische Technik-Hersteller weiter an seinem Langzeitprojekt: Das Unternehmen habe am Mittwoch offiziell seine Tochterfirma Xiaomi EV gegründet, um seine Elektroauto-Offensive umzusetzen. Auch das Startkapital stehe fest. Eine andere Frage sei dagegen noch offen.Dass Xiaomi ins Elektroauto-Geschäft dränge, sei schon seit einigen Monaten bekannt. Xiaomi-Chef Lei Jun habe nun mit einer Kurznachricht auf Weibo verkündet: 10 Mrd. Yuan (ca. 1,55 Mrd. USD) gebe es für den Anfang von Xiaomi EV (electric vehicle). Weitere Milliarden sollten in den kommenden Jahren folgen.Unklar sei, ob es zu einer Kooperation mit Evergrande komme. Xiaomi selbst habe nur mitgeteilt, der Konzern führe mit diversen Unternehmen Gespräche über eine mögliche Kooperation. Die Elektroauto-Offensive sei laut Lei Jun sein letztes großes Projekt mit Xiaomi.