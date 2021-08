Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie behaupte sich im Vergleich zu anderen China-Werten mit Tech- und Internetbezug auch in der laufenden Handelswoche relativ stark. Nach der zurückliegenden Erholungsbewegung würden die Kurse vieler großer Unternehmen heute allerdings wieder etwas schwächeln. Xiaomi erhalte dagegen Rückenwind von fundamentaler Seite.Das Unternehmen habe heute sein Ergebnis für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Der Umsatz sei um 64 Prozent auf 87,8 Milliarden Yuan gestiegen. Damit sei der Analystenkonsens (85 Milliarden) leicht übertroffen worden.Zugpferd sei der Smartphone-Bereich mit einem Plus von 87 Prozent gewesen. Beim Bereich IoT und Lifestyle habe der Anstieg 36 Prozent auf 20,8 Milliarden Yuan betragen.Der Jahresüberschuss sei um 84 Prozent auf 8,3 Milliarden Yuan gestiegen. Gerechnet worden sei nur mit knapp 6 Milliarden.Die Zahlen seien top. Die Übernahme ergebe Sinn im Zusammenhang mit der Elektroauto-Offensive des Unternehmens.Charttechnisch präsentiert sich die Xiaomi-Aktie solide und bleibt ein Wert, auf den China-Anleger einigermaßen entspannt setzen können, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: