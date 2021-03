Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

21,80 HKD -0,68% (10.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (10.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Noch sei völlig ungewiss, ob sich der Kurs der Xiaomi-Aktie fangen könne. In den USA habe unterdessen der Prozess gegen das Aktienhandelsverbot begonnen. Unter der Trump-Administration sei der chinesische Technik-Hersteller auf einer schwarzen Liste gelandet. Xiaomi habe dagegen geklagt. Nun gebe es bereits eine Frist. Der zuständige US-Richter habe eine Entscheidung bis spätestens Sonntag zugesagt. Das berichte das chinesische Portal Caixin (Englisch, Bezahlschranke). Besonders spannend sei diese Frist, weil am kommenden Montag das Kaufverbot offiziell in Kraft treten würde.Xiaomi wehre sich gegen die Unterstellung, ein staatliches oder militärisches Unternehmen zu sein. Xiaomis Anwalt habe zum Prozessauftakt darauf hingewiesen, ein Preis für den Xiaomi-Gründer, mit dessen Verleihung das Verbot u.a. begründet werde, sei auch an Hersteller von Chilisauce und Herrenbekleidung vergeben worden. Der Anwalt der Regierung habe hingegen gesagt, das Verbot beruhe auf mehreren Mosaikstücken, die zusammengenommen zu Schlussfolgerungen der US-Geheimdienste geführt hätten."Der Aktionär" habe seine Einschätzung zur Argumentation des US-Verteidigungsministeriums bereits Anfang der Woche in diesem Artikel dargelegt. Sollte der Richter keine einstweilige Verfügung gegen das Verbot erlassen, wäre das eine negative Überraschung und dürfte den Kurs zusätzlich belasten. Nicht zuletzt angesichts der laufenden Korrektur bei Tech- und China-Werten dränge sich ein Neueinstieg bei Xiaomi derzeit nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,404 EUR -5,26% (10.03.2021, 21:45)