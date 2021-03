Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,82 EUR -0,11% (18.03.2021, 18:19)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

26,20 HKD -0,19% (18.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (18.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nummer Drei der Smartphone-Welt sei und bleibe Xiaomi - doch damit nicht genug. Der chinesische Technikhersteller habe in den vergangenen Wochen bereits auf Erfolgsmeldungen aus Indien und Russland verweisen können. Nun gebe es eine neue Prognose für das laufende Jahr. Der Kurs der Xiaomi-Aktie habe sich unterdessen etwas gefangen.Eine Prognose des US-Unternehmens Strategy Analytics komme zu dem Schluss, dass Xiaomi seinen dritten Platz unter den Smartphone-Herstellern festigen werde. Während Samsung und Apple ihren Marktanteil voraussichtlich jeweils behaupten könnten, solle der von Xiaomi sogar um zwei Prozentpunkte steigen.In Indien sei Xiaomi bereits Marktführer. In Russland sei das Unternehmen während der Pandemie zur stärksten Smartphone-Marke im Onlinehandel geworden.Xiaomi werde wohl vor allem von der Schwäche Huaweis profitieren. Huawei leide unter US-Sanktionen, die den Zugang des Unternehmens zu wichtigen Teilen behindern würden. Es werde erwartet, dass Huawei seine Produktion im Smartphone-Bereich dieses Jahr um bis zu 60 Prozent drosseln könnte.Die Nachricht unterstreiche Xiaomis positive Langfristperspektive. Der Aktienkurs sieht nach der Gerichtsentscheidung vom Wochenende ebenfalls durchaus spannend aus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link