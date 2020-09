Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (14.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Anbieters Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Elektronik-Herstellers Xiaomi sei in den vergangenen Monaten hervorragend gelaufen und habe Anfang September bei 26,95 Honkong-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Nach diesem Anstieg wolle Vize-Präsident Lin Bin offenbar Kasse machen und ein enormes Aktienpaket verkaufen.In einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sei die Rede von 350 Millionen Aktien beziehungsweise 1,5 Prozent der ausgegebenen Papiere, die der Xiaomi-Vize veräußern wolle. Der Verkaufspreis solle demnach im Bereich zwischen 22,55 und 22,85 Hongkong-Dollar liegen - was einem Abschlag von 2,97 bis 4,25 Prozent auf den Montagsschlusskurs von 23,55 Hongkong-Dollar entspreche.Trotz des Discounts dürfte sich der Teilverkauf für Lin Bin lohnen: Insgesamt solle der Verkaufserlös bei umgerechnet rund einer Milliarde US-Dollar liegen. Nach Bloomberg-Daten halte der Xiaomi-Vize derzeit rund 2,2 Prozent der Anteile seines Unternehmens. Im Zuge des geplanten Verkaufs solle zudem eine ungewöhnlich lange Sperrfrist von fünf Jahren vereinbart worden sein, ehe der Vize-Präsident weiter Aktien verkaufen dürfe.Nach überraschend hohen Gewinnen im zweiten Quartal und dem erfolgreichen Börsengang des E-Auto-Partners Xpeng stehen die Zeichen auch im operativen Geschäft weiterhin auf Wachstum, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link