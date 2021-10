Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Erholung bei China-Aktien mit Tech- und Internetbezug sei auch in dieser Handelswoche weitergegangen. Davon habe auch der Kurs der Xiaomi-Aktie profitiert. Neben dem turbulenten Aktienkursverlauf, dem Einstieg ins Elektroauto-Geschäft und den Erfolgen im Smartphone-Geschäft sei zuletzt etwas untergegangen, dass Xiaomi auch in anderen Bereichen durchaus ambitioniert sei.Der chinesische Technik-Hersteller sei zum Beispiel längst auch für seine Saugroboter bekannt. Die Preis-Leistung stimme dabei, aber Xiaomi gelte in dem Bereich (noch nicht) als Spitze. Wie ambitioniert Xiaomi jedoch sei, lege eine umgerechnet 563 Millionen Dollar schwere Investitionsrunde nahe, über die das chinesische Medium Caixin unter Berufung auf eine Unternehmensmeldung berichtet habe.Das Geld sei demnach an Dreame geflossen. Das sei einer von mehreren Herstellern, die zum Xiaomi-Ökosystem gehören und smarte Staubsauger herstellen würden.Xiaomi sei ein führender Investor in der Serie-C-Finanzierungsrunde gewesen. Auch Yunfeng Capital von Alibaba -Gründer Jack Ma habe sich beteiligt. Das Geld solle vor allem in den Ausbau von Forschung und Entwicklung fließen.Die Nachricht werfe ein Schlaglicht auf einen Bereich von Xiaomi, über den zuletzt eher wenig berichtet worden sei. Xiaomi wolle neben dem Smartphone-Kerngeschäft und der Elektroauto-Entwicklung offensichtlich auch in anderen Bereichen weiter relevant bleiben - auch über China hinaus.Gute Nachrichten für Anleger, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link