Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

24,85 HKD -2,36% (11.08.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (16.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Bei den chinesischen Tech- und Internet-Aktien habe es zuletzt richtig gescheppert. Seit der Regulierungswelle in China würden sich u.a. die Anteilscheine von Alibaba, Bilibili oder Tencent noch immer auf Talfahrt befinden. Die Xiaomi-Aktie habe sich zwar bisher relativ gut gehalten, stehe jedoch derzeit an einer sehr wichtigen Marke.Nach dem Höhenflug bei der Xiaomi-Aktie zwischen April 2020 und Januar 2021 sei es zu einer starken Korrektur gekommen. Ausgehend vom Rekordhoch am 5. Januar bei 35,90 HKD (Hongkong-Dollar) habe der Titel bis Anfang März in der Spitze über 42% an Wert verloren. Zwar habe er sich zwischenzeitlich von diesem Tief wieder bis zu 50% nach oben kämpfen können, jedoch sei er immer wieder an die massive Unterstützungszone bei 23,90 und 24,30 HKD zurückgefallen. Auch nach den Kursrutschern der letzten Woche notiere die Xiaomi-Aktie jetzt nur noch knapp über diesem Bereich. Bei einem erneut erfolgreichen Test könnten sich Trader für einen erneuten Rebound auf die Lauer legen. Das kurzfristige Ziel wäre dann die 200-Tage-Linie bei 27,05 HKD.Solange sich die Xiaomi-Aktie oberhalb dieser Unterstützung halten könne, sei mit einer anhaltenden Konsolidierung zu rechnen. Trader könnten dabei auf eine kurzfristige Gegenbewegung bis zum GD200 setzen. Bei Kursen unter 23,90 HKD sei allerdings Vorsicht geboten. Dann drohe ein rascher Abverkauf bis an das 2018er-Hoch bei 22,20 HKD, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,74 EUR -1,19% (11.08.2021, 20:00)