Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,5938 Euro +2,50% (20.01.2020, 16:01)



Hong Kong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

HKD 13,30 +0,45% (20.01.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (20.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Xiaomi erinner an die junge Apple: mutige Produkte und hohe Qualität. Begierde würden v.a. die wertvollen Wearables-Daten wecken. Der Name Xiaomi ("schau mi") passe: Das Xiaomi-Fitnessarmband schaue genau hin: wie gut man schlafe und wohin man gehe. Die damit gesammelten Big-Data-Informationen würden helfen, den Träger zu durchschauen und das perfekt passende Produkt vorzuschlagen.Alleine im dritten Quartal seien weitere 12,4 Mio. Wearables verkauft worden - rund zwei Drittel mehr als Vorjahr. Seit November jage man mit der Mi Watch zudem der Apple Smartwatch Kunden ab. Xiaomi verzeichne mittlerweile 213 Mio. vernetzte Kundengeräte. Smarte Drohnen, Wohnzimmer-LEDs, Staubsauber¬-Roboter würden die Innovationskraft unterstreichen. Jüngst habe sich Xiaomi sogar am Elektroautobauer X-Peng beteiligt. 2020 sehe man zudem "enorme Wachstumschancen dank mindestens zehn neuer 5G-Smartphones".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: