Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,1205 EUR -2,28% (13.12.2021, 18:01)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

19,24 HKD +0,21% (13.12.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (13.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Er falle nicht recht, aber steige auch nicht: Beim Kurs der Xiaomi-Aktie tue sich seit einem starken Abwärtsimpuls im Zuge der Quartalszahlen, die Ende November veröffentlicht worden seien, kaum noch was. Das sei einerseits ein gutes Zeichen. Anleger sollten sich aber trotzdem nicht zu früh freuen.Vom Hoch Ende 2020 habe die Xiaomi-Aktie rund 40% korrigiert, nachdem sie seit Ende 2019 mehr als 250% gestiegen sei. Auf längere Sicht keine ungewöhnliche Entwicklung. Die Handelsspanne in den vergangenen Tagen sei allerdings bemerkenswert eng.Charttechnisch ergebe sich damit eine Patt-Situation: Einerseits habe der Abwärtsimpuls nach den Zahlen nicht zu nachhaltigem Abgabedruck geführt. Andererseits halte sich angesichts des angeschlagenen Sentiments das Kaufinteresse ebenfalls in Grenzen. Letztendlich pendele Xiaomi auf Sicht von mehreren Jahren derzeit im charttechnischen Niemandsland.Kurzfristig dürfte die Entwicklung der Xiaomi-Aktie v.a. an der Entwicklung des Gesamtmarkts hängen. Das heiße: Sollte es einmal mehr schlechte Nachrichten rund um China-Aktien geben, wäre mit weiteren Kursverlusten zu rechnen. Bei einer Jahresendrally hingegen dürfte sich auch Xiaomi weiter stabilisieren. Die China-Aktie sei trotz spannender Langfristperspektive höchstens eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: