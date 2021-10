Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Auf so einen Anstieg hätten Anleger fast zwei Monate warten müssen: Im Hongkonger Handel sei der Kurs der Xiaomi-Aktie heute mehr als 5% gestiegen! Auslöser für diesen Impuls beim chinesischen Technik-Hersteller seien die Superschnell-Ambitionen von CEO Lei Jun.Xiaomi wolle bekanntlich ganz groß in den Elektroautomarkt einsteigen. Auf einer Veranstaltung mit Investoren habe Lei Jun mit der Aussage überrascht, dass die Massenproduktion schon im ersten Halbjahr 2024 beginnen solle. Nur drei Jahre bis zur Marktreife? Das wäre viel schneller als die ohnehin flotte Konkurrenz in China (Nio, Xpeng und Co).Xiaomi steige spät in den Elektroautomarkt ein, habe jedoch ein ehrgeiziges Ziel. Eine überraschend kurze Entwicklungszeit könnte helfen, sich mehr Marktanteile zu sichern und früher Gewinne mit der Fahrzeug-Offensive zu erzielen, als viele Anleger bislang zu hoffen gewagt hätten. Der heutige Kursanstieg unterstreiche die Einschätzung des "Aktionärs": Ohne neue Erschütterungen am (asiatischen) Markt, würden die Aussichten gut bleiben, dass die Xiaomi-Aktie neue Korrekturtiefs vermeiden könne. Bezüglich der operativen Entwicklung des Unternehmens sei "Der Aktionär" ohnehin optimistisch gestimmt. Auch charttechnisch sehe die Xiaomi-Aktie nun durchaus wieder interessant aus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,4825 EUR +4,64% (19.10.2021, 11:23)