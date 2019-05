Stuttgart-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.05.2019/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von Analyst Fang He von der HSBC:Laut einer Aktienanalyse spricht Fang He, Analyst von HSBC, nach wie vor eine Kaufempfehlung für die Aktien von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) aus.Der Q1/19-Gewinn von Xiaomi Corp. habe die Konsensprognose um 12% übertroffen. Allerdings sei die Smartphone-Marge von 5,8% im Vorjahr auf nun 3,3% abgerutscht.Die HSBC-Analysten gehen in Q2 von einer Erholung des Smartphone-Volumens aus. Bei der Anzahl der monatlich aktiven Nutzer könnte es wieder zu einem stärkeren Wachstum kommen.Aufgrund niedriger Margenprognosen reduziert aber Analyst Fang he die Gewinnprojektionen und senkt das Kursziel für die Xiaomi-Aktie von 15,10 auf 13,80 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: