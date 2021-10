Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:



NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

39,3903 USD +4,46% (13.10.2021, 19:20)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke XPeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (13.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Herstellers von Elektrofahrzeugen XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienkurse der chinesischen Fahrzeughersteller Nio und XPeng würden am heutigen Handelstag steigen. Bereits in den vergangenen Tagen habe es von XPeng eine bemerkenswerte Nachricht gegeben. Nach Nio habe auch der Konkurrent eine besondere Marke erreicht, für die Elektroauto-Vorreiter Tesla einst viel länger gebraucht habe.XPeng habe sieben Jahre nach der Gründung 100.000 Elektrofahrzeuge produziert. Im September sei zudem ein neuer Lieferrekord aufgestellt worden: 10.412 Fahrzeuge seien vom Band gerollt. Ein Anstieg um fast 200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link