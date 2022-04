Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie von XPeng sei das Jahr 2022 bisher ein Jahr zum Vergessen gewesen. Das Papier habe sich auf Jahressicht mehr als halbiert. Jetzt habe die Deutsche Bank ihr Kursziel für den chinesischen Elektroautobauer bestätigt. Der Abverkauf sei aufgrund des hohen Auftragsbestands, der stabilisierten Lieferketten und fortgeschrittener Fähigkeiten beim autonomen Fahren übertrieben.Aktuell sei XPeng noch von Lieferkettenproblemen betroffen, weshalb das Team rund um Edison Yu, Analyst bei der Deutschen Bank, seine Schätzung für die Auslieferungszahlen dieses Jahr um 15.000 Fahrzeuge auf 190.000 Einheiten reduziert habe. Das entspreche dennoch einem Wachstum von 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der größte Einbruch fände im April statt, ab Ende Juni sollten die Verkaufszahlen wieder ein normales Niveau erreichen.Um Versorgungsengpässe künftig zu vermeiden, habe das Management einige Schritte unternommen und XPeng jetzt drei Batterielieferanten sowie mehrere alternative Chiplieferanten. Das sei ein wichtiger Schritt, denn der Auftragsbestand bei dem Autobauer sei hoch und aufgrund der Corona-Unterbrechung erhöhe sich die Wartezeit für einen Neuwagen um vier Monate. Yu habe das Kursziel von 55 Dollar bestätigt und die Kaufempfehlung beibehalten. Ausgehend von dem aktuellen Kurs von 24 Dollar entspreche das einem Potenzial von über 125 Prozent.Dennoch ist das Unternehmen interessant, Watchlist!, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur XPeng-Aktie. (Analyse vom 22.04.2022)