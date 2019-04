Nach Fortschreibung unseres Residual Income-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 21,50 Euro (zuvor: 21,00 Euro) bei unverändertem Rating "kaufen", so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 02.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (03.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe am letzten Freitag den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht.Der Konzernüberschuss von 215,2 Mio. Euro (-42,8 Mio. Euro ggü. Vorjahreswert von 258,0 Mio. Euro) sei leicht besser ausgefallen (+2,4%), als Marenbach in seinem Preview und W&W in der Guidance prognostiziert habe. Das Finanzergebnis sei wie avisiert durch die schlechte Kapitalmarktentwicklung und die gezielt heruntergesteuerte Zinszusatzreserve belastet worden (-31,4%). Der Verwaltungsaufwand habe mit 1,07 Mrd. Euro im Rahmen der Planung gelegen. Damit habe W&W ihr Ziel einer Produktivitätssteigerung von mind. 5% erreicht (2018: 5,2%).Positiv überrascht habe Marenbach das Ergebnis in der Personenversicherung, das mit 24,7 Mio. Euro deutlich besser ausgefallen sei, als von ihm erwartet (MONe: 15,0 Mio. Euro; Vorjahr: 31,8 Mio. Euro). Das Neugeschäft in dem Segment habe auf 3.395,3 Mio. Euro zugenommen (Vorjahr: 3.318,6 Mio. Euro). Der Anstieg habe auch aus den höheren Einmalbeiträgen im Neugeschäft gerührt (+26% ggü. 2017). Dies dürfte eine Folge verbesserter Rahmenbedingungen rund um die Kapitalanlagerenditen und die Zinszusatzreserve sein. In 2019 rechne der Analyst mit einer Normalisierung dieser Effekte sowie mit weiter moderatem Beitragswachstum.Weiter sehr stark habe sich die Sachversicherungssparte entwickelt, die mit 131,4 Mio. Euro (MONe: 122,7 Mio. Euro) ein Rekordergebnis erzielt habe und inzwischen für knapp 61% des Gesamtergebnisses verantwortlich sei. Dabei seien die Prämieneinnahmen (+5,5%) stärker gestiegen als die gezahlten Leistungen (+2,3%) und die Verwaltungsaufwendungen (+4,2%). Hier mache sich auch die starke Combined Ratio W&Ws von 89,5% (Vorjahr: 90,7%) bemerkbar, mit der die Versicherung im Wettbewerb weiter im vorderen Bereich liege.Für 2019 rechne W&W mit einer Steigerung des Konzernüberschusses in den Bereich seines mittelfristigen Zielkorridors von 220 bis 250 Mio. Euro (MONe: 231,5 Mio. Euro). Neben der guten operativen Entwicklung dürften hier auch die positiven Einmaleffekte aus dem Verkauf der Pfandbriefbank und dem Kauf der Aachener Bausparkasse eingerechnet sein (MONe: 20 bis 40 Mio. Euro). Die Annahmen des Analysten hätten dies bereits berücksichtigt. Aufgrund der neuen IFRS-9 Vorschriften (Bewertung von Finanzinstrumenten) sei die Berichterstattung W&Ws geändert worden. Sein Modell habe der Analyst daher an die geänderte Berichterstattung angepasst.Die Zahlen hätten insgesamt im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.